Oltre 300 persone hanno preso parte all’incontro presso la biblioteca comunale/ Officina delle tradizioni popolari.

Una sala strapiena di gente ha partecipato alla manifestazione dedicata a San Calogero organizzata dal Comitato per le tradizioni popolari e dalla Famiglia Casesa.

Dopo la benedizione del pane donato da numerose famiglie si sono susseguiti diversi interventi tra riflessioni e momenti artistici come quello splendido di Tom Sinatra .

La presenza del Direttivo dell’associazione portatori con la consegna di alcune targhe speciali ad alcuni portatori e l’intervento finale del Sindaco Michele Sodano imbucato a cantare con il Val d’Akragas e’ stato davvero apprezzato.

Il suo intervento è stato pienamente rivolto alla festa di san Calogero ed alle sue autentiche tradizioni di popolo.

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