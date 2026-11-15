Unire il ricordo delle persone scomparse alla necessità di promuovere una maggiore cultura della prevenzione. Con questo spirito Agrigento dedica due giornate alle vittime della strada, oggi domenica 15 e domani lunedì 16 novembre, grazie alle iniziative promosse dalla sezione agrigentina dell’AIFVS APS (Associazione italiana familiari e vittime della strada).

Il programma si è aperto questa mattina con la deposizione di una corona di fiori presso la Pietra monumentale di Villa Bonfiglio, seguita dalla celebrazione di una Santa Messa nella Basilica dell’Immacolata. Successivamente, il corteo si è spostato nell’area attorno a Porta di Ponte per un omaggio al monumento dedicato alle vittime della strada, intitolato «Esserci o non esserci… basta un attimo», alla presenza delle autorità civili e militari.

Presente la responsabile provinciale e referente della sede di Agrigento dell’AIFVS APS, Carmelina Nobile, che ricopre anche il ruolo di consigliere direttivo nazionale dell’associazione, mentre i momenti commemorativi sono stati accompagnati anche dalla partecipazione del soprano agrigentino Fiammetta Bellanca.

Le iniziative proseguiranno domani, lunedì 16 novembre, con una mattinata dedicata alla sensibilizzazione dei più giovani. Alle ore 9.30 l’appuntamento si sposterà infatti all’Istituto di istruzione superiore «Nicolò Gallo», dove gli studenti prenderanno parte a un incontro sulla sicurezza stradale rientrante nel progetto nazionale «Zero Vittime». All’evento prenderanno parte anche i rappresentanti delle istituzioni e il Caravan Azzurro della Polizia di Stato.

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