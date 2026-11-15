Agrigento chiude all’ultimo posto in Italia nella graduatoria Affari e lavoro dell’indagine ItaliaOggi 2026, perdendo due posizioni rispetto allo scorso anno. Un risultato che fotografa le difficoltà del territorio sul fronte del mercato del lavoro, del tessuto imprenditoriale, dei protesti e della diffusione di startup e piccole e medie imprese innovative. Ma c’è un altro dato che riguarda direttamente il capoluogo e rende il quadro ancora più significativo: Agrigento conta 55.118 residenti al 1° gennaio 2026, circa il 5,3% in meno rispetto al 2019.

L’indice di vecchiaia raggiunge quota 221: ogni 100 giovani sotto i 15 anni ci sono 221 residenti con almeno 65 anni. Numeri che pongono una questione che non può essere ignorata: quali prospettive offre oggi Agrigento a chi vuole lavorare, investire e costruire qui il proprio futuro?

Non tutte le responsabilità ricadono sull’amministrazione comunale. Occupazione e sviluppo dipendono anche da politiche regionali e nazionali. Ma il Comune ha comunque un ruolo: creare condizioni favorevoli agli investimenti, semplificare i rapporti con le imprese, migliorare i servizi e rendere la città più attrattiva. Agrigento possiede un patrimonio culturale e turistico straordinario. Ma non basta promuoverlo: occorre trasformarlo in attività economiche, lavoro stabile e opportunità per i giovani.

La domanda rivolta al sindaco e all’intera classe politica è semplice: esiste una strategia concreta per invertire questa tendenza? Quali obiettivi sono stati fissati e quali risultati si intendono raggiungere? Perché Agrigento non ha bisogno soltanto di raccontare le proprie bellezze. Ha bisogno di creare le condizioni perché i suoi cittadini possano restare, lavorare e costruire il proprio futuro.

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