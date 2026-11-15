Dopo l’appuntamento di ieri ad Aci Castello, il tour delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione ha fatto tappa questa mattina ad Agrigento, presso l’Hotel della Valle, per un incontro con i candidati e i quadri dirigenti delle liste Sud chiama Nord, Liberi e Forti e De Luca Sindaco di Sicilia. Al centro dei lavori, l’organizzazione delle liste in vista delle prossime elezioni regionali, il rafforzamento della presenza territoriale, il tesseramento e la costituzione dei comitati comunali. Nel corso dell’assemblea sono state inoltre ufficializzate la nomina di Tano Cami a portavoce provinciale e la candidatura dell’ingegnere Ivan Mirisola, che si aggiunge a quella già annunciata di Totò Fanara.

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, che ha illustrato il percorso di consolidamento del progetto politico nelle province siciliane, soffermandosi sulle nuove adesioni e sulla necessità di costruire liste competitive. «Stiamo portando avanti un lavoro di destrutturazione importante, che sta producendo adesioni sia nell’ambito del centrodestra sia in quello del centrosinistra. L’obiettivo è arrivare tra dicembre e gennaio con una rappresentanza forte e strutturata in tutte le province siciliane. Anche ad Agrigento stiamo creando le condizioni per costruire una lista in grado di conquistare un seggio. Ma serve il contributo di tutti, con spirito di squadra, generosità e capacità di mettere al centro il progetto complessivo».

Lo Giudice ha inoltre annunciato nuovi sviluppi politici attesi nei prossimi giorni. «Martedì a Palermo avremo un’altra conferenza stampa importante, con l’adesione di un nuovo gruppo di amministratori di un’altra provincia siciliana. Sarà un ulteriore passaggio della strategia di destrutturazione che stiamo portando avanti». Nel suo intervento, Cateno De Luca ha ribadito la distinzione tra il percorso politico nazionale e la posizione del movimento in Sicilia, confermando la volontà di proseguire autonomamente rispetto all’attuale centrodestra regionale. «La nostra strategia di destrutturazione sta andando avanti e le mani libere in Sicilia hanno un significato profondo.»

Il leader di Sud chiama Nord ha sottolineato che la strategia elettorale sarà diversa rispetto a quella adottata nel 2022, quando l’obiettivo era affermare un progetto politico nato a Messina e consolidarne la presenza nello scenario regionale. «Oggi le liste hanno un obiettivo diverso. Dobbiamo costruire liste forti, strutturate, che devono tutte arrivare al risultato. Ad Agrigento ci sono tutte le condizioni per chiudere una prima lista che sia anche la prima in termini di risultato. Non ci saranno liste principali e liste di testimonianza: tutte dovranno essere strutturate per superare il 5% a livello regionale».

De Luca ha spiegato che il lavoro di composizione delle liste dovrà essere accompagnato da una presenza capillare nei comuni e da un coordinamento provinciale in grado di gestire anche le prossime elezioni amministrative. Nel corso dell’assemblea De Luca ha ufficializzato la nomina di Gaetano Cani a portavoce provinciale del progetto politico per Agrigento. Il suo compito sarà quello di coordinare il lavoro organizzativo insieme ai candidati alle regionali, contribuendo alla formazione delle liste, al rafforzamento dei comitati e alla definizione delle strategie per le elezioni amministrative.

«Ho la necessità di individuare in ogni provincia un portavoce che mi consenta di essere più veloce nella selezione delle candidature e negli incontri sul territorio. Devono essere persone di esperienza, che conoscano le realtà locali e non siano direttamente coinvolte nella competizione elettorale, così da garantire un ruolo super partes», ha spiegato De Luca. Gaetano Cani, ringraziando De Luca e Lo Giudice per la fiducia, ha confermato la propria disponibilità a lavorare per il rafforzamento del movimento nella provincia agrigentina.

«Ho aderito fin dall’inizio al progetto di rinnovamento portato avanti da Cateno De Luca, un progetto che parte dal basso e vuole rappresentare i bisogni e le esigenze del territorio. Assumo questo incarico con responsabilità e impegno. Oggi abbiamo un obiettivo preciso: costruire liste forti e strutturate per conquistare un seggio in provincia di Agrigento». Lo stesso Cani ha quindi annunciato la candidatura dell’ingegnere Ivan Mirisola, che si aggiunge a quella di Totò Fanara, già ufficializzata nelle scorse settimane. Un ulteriore passaggio nel percorso di composizione delle liste provinciali, destinato a proseguire con nuove candidature.

De Luca ha infine richiamato l’importanza del tesseramento, che si concluderà il 31 gennaio, e della costituzione dei comitati territoriali, sottolineando come l’autofinanziamento rappresenti uno strumento essenziale per garantire l’autonomia del movimento. «Noi non abbiamo alle spalle i potentati che ci sostengono. Ci autofinanziamo e oggi questo è un elemento di forza che ci consente di essere liberi. L’obiettivo è essere presenti in ogni comune. Non possiamo pensare di affrontare questa sfida senza un movimento strutturato in tutta la Sicilia». Il tour del Governo di Liberazione prosegue oggi con le assemblee provinciali di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, per poi fare tappa domani a Messina e concludersi martedì a Palermo e Trapani.

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