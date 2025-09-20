Stadio Esseneto, entro settembre al via i lavori di efficientamento energetico e nuovo impianto di illuminazione

AGRIGENTO – Entro la fine di settembre prenderanno il via i lavori di efficientamento energetico dello stadio Esseneto, con l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione per il terreno di gioco. A darne notizia è stato l’assessore allo Sport, Gerlando Piparo, durante la presentazione ufficiale dell’Akragas SLP, svoltasi all’interno dello stadio cittadino.

Dal palco, il sindaco Francesco Miccichè ha ribadito l’amore per questa maglia, simbolo di identità e orgoglio cittadino, sottolineando l’importanza di investire sulle infrastrutture sportive per sostenere squadra e comunità.

La serata si è aperta con l’ingresso del pubblico, accompagnato da musica biancazzurra, alla console il dj Angelo Agosto e da un countdown sul videowall. L’introduzione è stata curata da Domenico Vecchio, che ha illustrato il senso dell’evento, sottolineando i valori di squadra, identità e passione. Nel corso della serata è intervenuto Marco Catalano, responsabile eventi, per presentare le attività parallele e le iniziative rivolte ai tifosi.

Gli interventi societari hanno delineato visione e strategie della stagione: il presidente Salvatore La Porta ha illustrato gli obiettivi del progetto Akragas, il direttore generale Giancarlo Rosato ha parlato dell’organizzazione societaria, mentre il direttore sportivo Tino Longo ha spiegato le scelte tecniche e di mercato.

È seguito il momento più atteso: la presentazione dei giocatori, condotta dal team manager Maurizio Capraro. Uno a uno i nomi dei calciatori sono comparsi sul videowall, accompagnati dagli applausi e dalle coreografie dei tifosi. Successivamente sono stati presentati lo staff tecnico e il mister Seby Catania, con un breve intervento accolto con entusiasmo.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti di Vecchio, l’invito alla prima sfida ufficiale di Coppa Italia e la passerella finale della squadra al centrocampo per le foto di rito.

Con questi interventi, lo stadio Esseneto si prepara a diventare non solo una casa sicura e moderna per i giocatori, ma anche un punto di riferimento per la città e i tifosi, rafforzando il legame tra Agrigento e la sua squadra.

