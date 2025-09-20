Grande soddisfazione per l’Akragas Sax Ensemble: assegnato il Premio Mascotte “Stella di Palma Generation 2025”

La cultura e l’arte siciliana tornano protagoniste grazie al prestigioso Premio Mascotte “Stella di Palma Generation 2025”, promosso dalla Multiservice Grazia Di Caro – Gestione e Servizi A.P.S. e posto sotto l’alto patrocinio e la supervisione della Direzione Nazionale ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali, con il supporto operativo del Dott. Salvo Amato, Delegato ENAC per le province di Agrigento e Caltanissetta e Direttore Artistico ed Esecutivo della manifestazione.

Il premio è suddiviso in tre sezioni principali: Cantanti, Arte & Poesia e Gruppi. Ed è proprio in quest’ultima categoria che arriva un importante riconoscimento per la provincia di Agrigento: il Premio Mascotte “Stella di Palma Generation 2025” è stato conferito all’Akragas Sax Ensemble, formazione musicale nata nel giugno 2025 composta da giovani sassofonisti provenienti da Agrigento, Favara, Aragona, Porto Empedocle, Palma di Montechiaro e Sant’Angelo Muxaro, guidati con passione dal Maestro Pietro Vitellaro.

Il gruppo si distingue per l’utilizzo dell’intera famiglia dei sassofoni, offrendo così un suono unico e riconoscibile. Il repertorio, variegato e coinvolgente, attinge in particolare alle grandi colonne sonore, con un’attenzione speciale alle musiche del Maestro Ennio Morricone.

Un premio all’eccellenza musicale agrigentina

La decisione di premiare l’Akragas Sax Ensemble nasce dal valore artistico e umano della formazione: dedizione, rigore professionale, capacità di coinvolgere il pubblico e, soprattutto, l’impegno nel promuovere la musica tra le nuove generazioni.

Il riconoscimento sarà consegnato durante la cerimonia ufficiale del 3° Reading Poetico Siciliano Regionale – “Palma di Montechiaro 2025: Notte delle Eccellenze Stellari”, in programma il 4 ottobre 2025, un evento che si annuncia come una vera celebrazione della bellezza, del talento e dell’identità siciliana.

Attestati e onorificenze

Nel corso della serata, oltre alla consegna della targa d’onore al Maestro Pietro Vitellaro, ideatore e promotore del progetto, tutti i componenti dell’Akragas Sax Ensemble riceveranno un attestato ufficiale di merito rilasciato dalla Direzione Nazionale ENAC, sottolineando l’importanza di valorizzare i giovani talenti come patrimonio culturale e umano della Sicilia.

Un evento che unisce tutta la Sicilia

Il Premio Stella di Palma Generation 2025 e il Reading Poetico Regionale non saranno soltanto una cerimonia di premiazione, ma anche un incontro tra eccellenze provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, pensato per promuovere unità, creatività e valorizzazione del territorio siciliano.

Grazie alla direzione artistica del Dott. Salvo Amato e all’impegno della Multiservice Grazia Di Caro, l’edizione 2025 si preannuncia straordinaria per qualità, contenuti e partecipazione, puntando i riflettori sul talento siciliano, le radici culturali e le nuove generazioni, pronte a brillare come vere “stelle di Palma”.

Il Maestro Pietro Vitellaro ha commentato:

“La musica è un potente mezzo di condivisione e unione, un ponte che collega generazioni, culture e paesi diversi. Il nostro compito è trasmettere emozioni e costruire rapporti di amicizia e fratellanza. Ognuno di noi deve impegnarsi a spingere i ragazzi a coltivare sensibilità per l’arte e a non abbandonare mai i propri sogni.”

