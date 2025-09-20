Tragico incidente sulla SS118 ad Agrigento: muore Francesco Rizzo Zangali, 72 anni

AGRIGENTO – Un drammatico incidente si è verificato sulla Strada Statale 118, poco dopo la galleria Spianante, dove in una curva si sono scontrate una Fiat 600 e un’Audi A3.

A perdere la vita è stato Francesco Rizzo Zangali, pensionato agrigentino di 72 anni, conducente della Fiat. A bordo con lui c’era la moglie, rimasta ferita insieme al conducente dell’Audi, trasportati entrambi in ospedale per ricevere cure.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Agrigento, due ambulanze del 118 e il personale dell’Anas per i rilievi e la gestione del traffico.

Le autorità indagano sulle cause dell’incidente che ha strappato alla comunità agrigentina un uomo conosciuto e stimato. IL VIDEO

