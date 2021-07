Esposto sugli incarichi di Di Giovanni, l’Anac: “Nessuna incompatibilità”

Nel marzo scorso, Giuseppe Di Rosa, nella qualità di presidente del movimento “mani libere” aveva presentato un esposto sulla incompatibilità degli incarichi ricoperti da Gaetano Di Giovanni all’interno del comune di Agrigento. A seguito dell’esposto-denuncia di Di Rosa sulle asserite incompatibilità dei vari incarichi a Gaetano Di Giovanni l’amministrazione ha trasmesso l’esposto unitamente ad una relazione all’Anac che ha riscontrato l’assenza di incompatibilità e la legittimità degli incarichi conferiti.

“In particolare – diceva testualmente Di Rosa nell’esposto – attenzioniamo la peculiare situazione agrigentina ove, il medesimo “soggetto” “persona fisica” assommi in “se stesso” una eterogeneità di compiti e funzioni tutti in conflitto, potenziale e/o attuale, d’interessi o in condizione di incompatibilità; e così si accerterà che un medesimo soggetto potrà svolgere contemporaneamente le funzioni di Comandante di Polizia Municipale, Capo di Gabinetto del Sindaco, Dirigente di plurimi Servizi Comunali, Dirigente del Distretto Socio Sanitario, Presidente UREGA ecc” .