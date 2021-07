Significativo aumento dei contagi nell’agrigentino, Zappia: “Sono preoccupato” (VIDEO)

E’ stata una settimana particolare, in provincia di Agrigento, con un significativo aumento dei contagi da covid 19. Alcuni comuni rischiano diventare zona rossa. Un gruppo composto da una trentina di giovani tornati da Malta è risultato positivi. E’, in sintesi, il quadro che emerge dal punto settimanale sull’emergenza epidemiologica del commissario dell’Asp agrigentina , Mario Zappia. “La situazione inizia a preoccuparmi- dice-. La provincia di Agrigento è in testa per la crescita di nuovi casi, lo è stata lo scorso 14 luglio e il 16. Al covid hospital di Ribera si è passati da quattro posti occupati la settimana scorsa a 13, anche la rianimazione ha una persona in più, i ricoveri iniziano ad aumentare. Il punto fondamentale- continua- è il vaccino: abbiamo capito che riesce a ridurre l’ospedalizzazione. L’assessore regionale Razza ha comunicato che il 70% dei ricoverai in Sicilia è no vax. L’appello è alla vaccinazione, soprattutto ai giovani”.