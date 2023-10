Una holding company è una forma di struttura societaria che permette ad una singola compagnia di controllare le attività e le decisioni di altre compagnie, dette sussidiarie. Questa forma di organizzazione, offre dei vantaggi significativi per coloro che decidono di adottarla, sia dal punto di vista finanziario che aziendale. In questo articolo esploreremo i cinque principali vantaggi offerti dalle holding company e come possono essere sfruttati al meglio.

1. Tutela dei beni personali

Una delle maggiori preoccupazioni per qualsiasi imprenditore è la protezione dei propri beni personali. In caso di problemi finanziari o legali all’interno della propria azienda, questi beni possono essere messi a rischio se l’imprenditore opera come società individuale o una partnership. Una holding company offre invece un’opportunità per separare i beni personali dalle attività dell’azienda, rendendoli meno vulnerabili a eventuali rischi.

2. Efficienza fiscale

Grazie alla struttura della holding company e alle regolamentazioni fiscali, è possibile ottenere significativi vantaggi fiscali. Le società sussidiarie possono essere collegate tra loro attraverso trasferimenti di denaro ed attività, riducendo – da un lato – l’imposta sul reddito complessiva dell’intera holding company. Dall’altro possono far pagare meno tasse alle aziende sussidiarie. Infine, la holding company può usufruire di agevolazioni fiscali offerte dalle giurisdizioni in cui è registrata. Per quanto riguarda l’aspetto dell’efficienza fiscale, vi suggeriamo quest’articolo del gruppo di consulenza aziendale SixteGroup, che parla dei vantaggi di costituire una holding e pagare meno tasse.

3. Miglioramento della gestione aziendale

Una delle maggiori difficoltà nel gestire più aziende contemporaneamente è garantire un’efficace coordinazione tra di esse. Con una holding company, tutte le decisioni vengono prese dalla stessa casa madre, che può quindi garantire un’adeguata e migliore gestione delle sussidiarie, beneficiando una migliore allocazione delle risorse tra di esse. Allo stesso modo, Poiché una holding company detiene il controllo delle società sussidiarie, può decidere come allocare le risorse umane tra di esse. Ciò permette di accedere a una vasta gamma di talenti e competenze, senza dover dipendere dalle risorse limitate di una singola azienda. Inoltre, le sussidiarie possono beneficiare delle migliori pratiche e dei processi di gestione della casa madre, migliorando ulteriormente la loro efficienza e produttività.

4. Riduzione del Tasso di Imposizione

Una holding company può ridurre il tasso di imposizione globale attraverso una serie di tecniche legali. Innanzitutto, la holding può utilizzare le perdite di una società sussidiaria per compensare i profitti di un’altra. Ciò significa che se una società sussidiaria ha un anno poco fruttuoso, le sue perdite possono essere utilizzate per ridurre il reddito tassabile della holding nel suo complesso. Inoltre, le holding possono trasferire proprietà immobiliari, marchi di fabbrica e brevetti tra le società sussidiarie in modo da creare spese deducibili dalle tasse. Infine, l’organizzazione di una holding permette di pianificare strategicamente l’ubicazione delle società sussidiarie in regioni con tassi di imposizione più bassi, riducendo così ulteriormente il carico fiscale complessivo.

5. Accesso a nuove opportunità

Una holding company può essere utilizzata come veicolo per acquistare o investire in altre aziende. Questo permette di diversificare le attività e di accedere a nuove opportunità di crescita, senza dover ricorrere a finanziamenti esterni. Si pensi ad esempio ad una nuova start-up che, grazie ad un prodotto/servizio innovativo difficile da riprodurre, promette di ritagliarsi nel breve periodo una fetta di mercato. Oppure ad un’azienda che svolge un lavoro parallelo e/o subordinato (ad esempio un’agenzia di marketing di nicchia o verticale o una società esperta in distribuzione nel settore delle sussidiarie) che possa diventare in futuro un vero e proprio asset della holding stessa.

6. Facilità nella successione

Una holding company offre anche un’opportunità per la pianificazione della successione aziendale. Con una struttura ben definita ed una chiara suddivisione delle attività tra le sussidiarie, è possibile facilitare il passaggio di proprietà o la cessione delle quote in caso di necessità. Un valido terreno che funge da base flessibile e plasmabile rispetto le potenziali esigenze delle sussidiarie e che evita i grandi tempi morti della burocrazia italiana.

7. Gestione semplificata delle operazioni

Una delle maggiori sfide per un imprenditore è gestire un’azienda in espansione con successo. Con una holding company, tuttavia, questo processo diventa più semplice e organizzato. La casa madre può fornire supporto finanziario e risorse alle società sussidiarie che ne hanno bisogno, senza la necessità di creare transazioni complesse tra le varie entità. Inoltre, la holding ha una migliore visibilità sulle operazioni dell’intero gruppo, consentendo di prendere decisioni informate e di risolvere eventuali problemi in modo tempestivo.

8. Diversificazione del rischio

Una delle ragioni per cui molte società optano per una struttura a holding è la possibilità di diversificare il rischio. Con più società sussidiarie in settori diversi, una eventuale crisi in un’area non metterà a rischio l’intero gruppo, ma solo quella specifica attività. Ciò permette alla holding company di avere una maggiore stabilità finanziaria e di resistere meglio alle sfide del mercato.

Conclusioni

In sintesi, i vantaggi di una holding company sono molteplici e possono fare la differenza nella crescita e nel successo di un’azienda. Dalla protezione dei beni personali alla diversificazione delle attività, passando per l’efficiente gestione delle risorse e la riduzione del carico fiscale, una holding company può diventare uno strumento fondamentale per gli imprenditori che desiderano espandere le loro attività in modo strategico e sostenibile. Non sorprende quindi che sempre più aziende si stiano orientando verso questa forma di organizzazione, tracciando una nuova strada per un futuro di successo. Ci auguriamo che questo articolo sia stato utile per comprendere meglio i vantaggi di una holding company e come tali benefici possano essere sfruttati al meglio. Il nostro consiglio è sempre quello di affidarsi ad un esperto fiscale prima di prendere qualsiasi decisione aziendale (come ad esempio ipotizzando una consulenza del gruppo SixteGroup, con oltre 35 anni di esperienza sulle spalle), in modo da ottenere il massimo dai vantaggi offerti dalle holding company.