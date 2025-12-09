La fanbase italiana degli esports è arrivata a 7,3 milioni di persone, con 3,3 milioni di spettatori regolari. In Sicilia, la seconda edizione del Sicilia Game Expo 2025 ha registrato ben 19356 presenze in due giorni. Sembra proprio che l’interesse per gli sport elettronici ad Agrigento stia crescendo.

Il settore degli esports in Italia ha raggiunto dei numeri importanti e sta attirando sempre più appassionati e curiosi. Oltre alle finali internazionali che vengono trasmesse in streaming, c’è anche la community che è davvero ampia e dove, oltre a giocare, si socializza e si seguono i pro. Nel contesto siciliano, Agrigento è una zona dove si svolgono regolarmente i tornei regionali, dal calcio digitale fino agli eventi pop dedicati al gaming.

Arrivano anche i giochi a tema ispirati agli esports

Di sicuro, sono esperienze che piacciono al pubblico che dà la precedenza alle esperienze digital first. Non serve essere dei pro player per giocare online, ci sono molti titoli che richiamano l’atmosfera degli esports e che sono accessibili a tutti, anche per chi non ha conoscenze pregresse o chi non ha il tempo per mettersi a imparare un gioco nuovo.

Cosa dicono i numeri nazionali e com’è la situazione ad Agrigento

Secondo il rapporto IIDEA realizzato con Deloitte, in Italia 7,3 milioni di persone seguono gli esports e 3,3 milioni guardano i contenuti competitivi con una cadenza regolare. La maggior parte degli spettatori provengono da città medio piccole e tra i titoli con più rilievo ci sono League of Legends e Valorant.

Questi sono degli insight utili per leggere il contesto agrigentino, dove la dimensione urbana e l’uso del digitale si incontrano bene con format veloci, community-driven e streaming-friendly.

Il movimento in Sicilia cresce con eventi dal vivo, fiere e campionati

La Sicilia ha ospitato la fase eSport del Torneo delle Regioni LND a Catania, ha confermato il suo interesse per il calcio digitale e la sua volontà di attirare sempre più pubblico. In autunno, a Misterbianco, il Sicilia Game Expo 2025 ha chiuso con 19356 presenze in due giorni, il pubblico è triplicato rispetto alla prima edizione. Questo dimostra che il gaming, i cosplay e i tornei sono sempre più seguiti.

A inizio anno, il Comitato Regionale Sicilia della LND ha anche riaperto le iscrizioni all’eSerieE 2024-25, insomma, l’attività prosegue e si struttura. Se vivi ad Agrigento, questa rete regionale significa poter seguire da vicino gli eventi e i team, tutto a portata di mano.

Dal nome Akragas ai campionati digitali: la provincia si avvicina agli esports

Nel calcio digitale dilettantistico compaiono riferimenti noti ai tifosi agrigentini. È stata registrata la presenza di Akragas nei gironi regionali. Certo, non è come avere gli stadi pieni, ma sono degli eventi che tengono vivo lo sport locale anche online.

Vengono coinvolti i giocatori, i social media e le piccole community che amplificano l’attenzione sul territorio. Sono dei tasselli che, tutti assieme, raccontano che c’è interesse e c’è spazio per crescere in questo settore.

Dove vengono seguiti gli esports e a chi piacciono

Il report IIDEA-Deloitte mette in luce che molti spettatori esports arrivano dai centri più piccoli. Questi dati sono utili per capire com’è la realtà ad Agrigento e nei dintorni. Di solito, gli spettatori seguono gli eventi da mobile e lo streaming consente di saltare la distanza con i palcoscenici nazionali.

Allo stesso tempo, il mercato dei videogiochi in Italia ha chiuso il 2024 a 2,4 miliardi di euro, spinto soprattutto dal software e dai contenuti digitali. Questo contesto economico fa in modo che continuino a nascere nuovi titoli e permette di creare quella routine di visione e di interazione che poi fa crescere la fanbase anche a livello locale.

In Sicilia gli appuntamenti fisici fanno massa critica e accorciano le distanze con i player e i caster.

Online, la programmazione costante e l’effetto community riescono a coinvolgere anche gli spettatori delle città più piccole.

Come cambierà la situazione ad Agrigento nel prossimo anno?

Il trend nazionale dice che la platea c’è e che i contenuti competitivi si reggono bene su community e streaming. La Sicilia mette a disposizione un calendario sempre più ricco tra fiere e tornei legati al calcio digitale. Per Agrigento, questo significa che continuano a crescere le piccole leghe locali, le proiezioni pubbliche negli spazi culturali e anche le sinergie con le scuole e con le associazioni sportive.

Se la filiera continuerà a mettere insieme i momenti live e la programmazione online, la città potrà consolidare la sua micro-scena e diventerà via via più visibile e più stabile nel tempo.

