A breve partiranno gli interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Pirandello di Agrigento. Lo fanno sapere in una nota il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato. “Dopo le comunicazioni rese l’11 e il 12 agosto scorso, con cui annunciavamo l’avvio dell’iter per la progettazione, possiamo dare atto che tutti i successivi passaggi amministrativi necessari sono stati completati – dicono il primo cittadino e l’assessore al ramo -. Il progetto esecutivo per la sistemazione definitiva delle coperture del Teatro Pirandello – inclusi i tetti della torre scenica, della platea e di tutte le aree di servizio, uffici, camerini e zone tecniche – è stato approvato dagli enti competenti, dalla Soprintendenza ai Beni Culturali al Settore Urbanistica, oltre ai pareri tecnici obbligatori, ed è stato quindi recepito dalla Giunta Comunale con apposita delibera”.

Un atto decisivo che apre alla fase di affidamento dei lavori e alla successiva apertura del cantiere, per un intervento dal valore complessivo di 795.000 euro. “Nelle more della redazione e dell’approvazione del progetto – si legge nella nota diffusa dal Comune di Agrigento -, e per garantire il regolare svolgimento della programmazione teatrale, l’amministrazione ha attivato tempestivamente un intervento urgente di messa in sicurezza del palco, mediante la posa di una guaina bituminosa impermeabilizzante sulla copertura”.

Un primo intervento necessario per proteggere gli ambienti più sensibili, in attesa dell’opera strutturata e definitiva prevista dal progetto esecutivo. Con questo importante passo, diamo finalmente risposta a criticità storiche che per anni hanno compromesso la piena fruibilità del Teatro Pirandello. L’intervento approvato permetterà infatti la manutenzione straordinaria completa delle coperture, il rifacimento dei manti e delle impermeabilizzazioni, il ripristino dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, la sistemazione dei tavolati e delle terrazze, oltre alla messa in sicurezza mediante linee vita. Un’azione concreta che riafferma la volontà dell’Amministrazione di tutelare e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi della nostra identità culturale.

“Il Teatro Pirandello – aggiunge il sindaco Francesco Miccichè -, è uno dei simboli più forti della nostra città, non soltanto per il suo valore architettonico e storico, ma per il ruolo che svolge nella vita culturale di Agrigento. Con l’approvazione del progetto esecutivo compiamo un passo atteso da decenni, frutto di un lavoro rigoroso, di una programmazione attenta e della capacità di intercettare risorse e competenze. Ringrazio l’instancabile assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato, il Ruo, i tecnici coinvolti e tutti coloro che hanno contribuito alla definizione di un progetto che restituisce al Teatro dignità, sicurezza e futuro. La città merita un luogo della cultura all’altezza della sua storia, e questo intervento va esattamente in questa direzione”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp