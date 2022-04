“Hanno minacciato medici e infermieri precari”: a giudizio ex manager Asp

Sono accusati di avere minacciato diciassette fra medici, infermieri e personale paramedico precari per convincerli a rinunciare ad azioni civili risarcitorie nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Paola Vetro, ha disposto la citazione a giudizio per l’ex direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, e per il direttore delle Risorse umane Loredana Di Salvo. Devono rispondere di violenza privata in concorso.

La prima udienza è stata fissata, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Fulvia Veneziano, l’8 settembre prossimo. I fatti al centro della vicenda risalgono al 2016.