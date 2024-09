Qualcuno, nella notte, ha esploso diversi colpi di pistola contro il portone di un condominio di via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento Le pistolettate hanno centrato in pieno la vetrata lasciando dei fori abbastanza visibili anche in lontananza. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. I militari dell’Arma avrebbero già sentito alcuni residenti della palazzina e starebbero anche verificando l’eventuale presenza di telecamere nella zona. Non è ancora chiaro a chi sia rivolto il “messaggio” dalle caratteristiche intimidatorie.