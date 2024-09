Il giudice del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza a carico del 38enne, indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A bloccare l’uomo, in via Rosolino Pilo a Canicattì, sono stati, nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato cittadino.

Il trentottenne è stato visto mentre prendeva qualcosa dai rami di un albero, motivo per cui i poliziotti hanno ispezionato la pianta e hanno trovato un cofanetto di caramelle con all’interno della cocaina. A casa del canicattinese, sono stati ritrovati hashish, bilancini di precisione e due confezioni di mannitolo. L’indagato è assistito dall’avvocato Angelo Asaro.