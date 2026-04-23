La città di Favara si è fermata per Gabriele Vaccaro, il venticinquenne ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia. Migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata da piazza Don Giustino a piazza Cavour.

Il corteo silenzioso ha attraversato il centro storico in un silenzio surreale. Nei volti dei cittadini favaresi il dolore e la commozione. In contemporanea si è tenuta un’altra fiaccolata a Pavia a cui hanno preso parte 10.000 persone.

Presente anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo, oltre al sindaco di Pavia Michele Lissia. Favara attende il ritorno di Gabriele, strappato troppo presto alla vita, per salutarlo e accompagnarlo nel suo ultimo viaggio nel giorno del lutto cittadino.

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