Angelo Licata e Nadya Hop offrono un’esperienza unica di avventure acquatiche nella splendida riserva naturale di Torre Salsa, con attività di kayak, SUP, canoa canadese e catamarano.

Un’esperienza straordinaria attende gli amanti delle attività all’aperto e degli sport acquatici nella pittoresca riserva naturale di Torre Salsa. Grazie all’iniziativa di Angelo Licata e Nadya Hop, appassionati ed esperti organizzatori di attività sportive, gli avventurieri avranno l’opportunità di esplorare luoghi unici e indimenticabili.

L’escursione in kayak è una delle principali attrazioni di questa stagione estiva. La durata dell’escursione è di circa due ore, durante le quali i partecipanti avranno l’occasione di ammirare paesaggi mozzafiato e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. La riserva di Torre Salsa, con le sue coste incontaminate e le acque cristalline, offre uno scenario perfetto per un’avventura indimenticabile.

Ma non è tutto: gli appassionati di sport acquatici avranno a disposizione un’ampia gamma di attività tra cui scegliere. Oltre al kayak, sarà possibile praticare SUP (Stand-Up Paddle), canoa canadese e catamarano. Questa varietà di opzioni permette a ogni partecipante di trovare l’attività più adatta al proprio livello di esperienza e alle preferenze personali.

Angelo Licata e Nadya Hop sono degli autentici esperti del settore e si impegnano a offrire un’esperienza sicura, coinvolgente e appagante per tutti i partecipanti. La loro passione per la natura e gli sport acquatici si riflette nell’attenzione ai dettagli e nella cura nell’organizzazione delle attività.

Le escursioni giornaliere offerte a Cala Manbrù permettono ai partecipanti di immergersi nella bellezza della natura, di godere di momenti di relax e di vivere avventure emozionanti. Ogni momento trascorso sulle acque cristalline della riserva di Torre Salsa diventa un ricordo prezioso da conservare per sempre.

Per coloro che desiderano esplorare la natura e provare l’ebrezza degli sport acquatici, le attività organizzate da Angelo Licata e Nadya Hop rappresentano un’opportunità unica. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza straordinaria, prenotate la vostra escursione in kayak oggi stesso e lasciatevi incantare dalla magia della riserva di Torre Salsa.