La Commissione approva l’autorizzazione per il concerto di Giusy Ferreri a Piazza Marconi ad Agrigento, garantendo la sicurezza e il rispetto delle normative.

Il Presidente della Commissione ha emesso un parere favorevole riguardo all’autorizzazione per il concerto musicale di Giusy Ferreri, che si terrà sabato il 8 luglio 2023 presso Piazza Marconi ad Agrigento. Dopo un’attenta analisi della documentazione tecnico-amministrativa presentata dall’organizzazione dell’evento e tenendo conto dei suggerimenti formulati in precedenza, la Commissione ha ritenuto idoneo il sito per la manifestazione.

La richiesta di autorizzazione è stata presentata da Christian Vassallo, Presidente dell’Associazione “Pro loco di Agrigento”, con sede in Via Caserma San Giacomo. Oltre alla richiesta ufficiale, sono stati allegati i seguenti documenti: il nulla osta della S.I.A.E., il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Agrigento, la certificazione del corretto montaggio del palco redatta dal tecnico Geom. Vincenzo Fragapane, il piano della sicurezza redatto dall’Ingegnere Vittorio Nocera, e gli atti d’ufficio.

L’autorizzazione rilasciata impone alcune condizioni fondamentali che dovranno essere rispettate durante lo svolgimento dell’evento. Innanzitutto, dovranno essere osservate scrupolosamente le prescrizioni indicate nel verbale redatto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Inoltre, il numero massimo di persone ammesse nell’area sarà di 7.000 (settemila), secondo quanto stabilito dalla commissione. Sarà fondamentale garantire che le emissioni sonore non superino la soglia di tollerabilità definita nella certificazione rilasciata dal Comune di Agrigento, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Infine, sarà consentito l’utilizzo esclusivo del suolo pubblico autorizzato, mantenendo sempre l’uso per cui è destinato.

È importante sottolineare che l’autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica o in caso di abuso da parte dell’autorizzato.

L’evento, atteso con grande entusiasmo dai fan di Giusy Ferreri, si preannuncia come un’occasione unica per godere delle straordinarie performance della nota artista italiana. L’organizzazione ha assicurato di mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del pubblico e il regolare svolgimento del concerto.

I residenti e i visitatori di Agrigento avranno l’opportunità di assistere a una serata indimenticabile, all’insegna della musica e dell’intrattenimento di alta qualità. La Commissione auspica che l’evento si svolga senza intoppi e che rappresenti un momento di gioia e spensieratezza per tutti i presenti.

Sabato 8 luglio alle 22:00, la grande musica tornerà a risuonare nel centro di Agrigento. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si consiglia di consultare l’articolo: Tutto pronto per il concerto di Giusy Ferreri ad Agrigento oppure i canali di comunicazione dedicati al concerto di Giusy Ferreri.