Le trattative si intensificano per la Fortitudo Agrigento: in arrivo nuovi giocatori e lo staff tecnico si completa

Il presidente Gabriele Moncada sta lavorando intensamente per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione di basket. Diverse trattative sono in corso e sebbene non siano ancora ufficiali, alcune indiscrezioni cominciano a circolare nel mondo della pallacanestro.

La notizia più interessante riguarda Albano Chiarastella, che sembra essere più vicino alla Fortitudo rispetto ad altre squadre. Il giocatore è stato contattato dal coach Franco Ciani, che lo vorrebbe a Torino per un ambizioso progetto. L’obiettivo della squadra giallo-blu è quello di fare ritorno nella massima serie, e Ciani ha bisogno di giocatori di fiducia, tra cui Chiarastella, che conosce bene.

Il presidente Gabriele Moncada e il direttore sportivo Cristian Mayer stanno esaminando attentamente diverse opzioni per completare il roster.

Un altro potenziale arrivo potrebbe essere Alessandro Sperduto, ventiduenne guardia di 193 cm, proveniente dall’ex Juve Caserta. Sperduto è cresciuto nel vivaio dell’Eurobasket Roma e ha accumulato esperienza in Lega2 e Serie B.

Un’altra importante novità riguarda lo staff tecnico. Si vocifera che Jack Cardelli sia prossimo a raggiungere Michele Catalani nello staff della squadra Olimpia Milano. Di conseguenza, Agrigento è alla ricerca di un secondo allenatore per affiancare Damiano Pilot. Tuttavia, sembra che Giuseppe Ferlisi, ex secondo di Devis Cagnardi, non sia un nome vicino alla Fortitudo.

Nel frattempo, si sta valutando il rinnovo di Mait Peterson, il talentuoso giocatore estone. Tuttavia, Peterson si è recentemente infortunato durante un’amichevole con la sua nazionale, e le sue condizioni sono ancora da valutare attentamente. Inoltre, si valuta il rinnovo di Matteo Negri.

Nonostante i progressi nelle trattative, il presidente Moncada sottolinea che le trattative con gli americani devono ancora essere completate, lasciando aperta la possibilità di ulteriori annunci nei prossimi giorni.

Tra i possibili acquisti, la Moncada aveva provato a prendere anche Gabriele Romeo, che però resta a Trapani. Poi si era valutato l’ex Cantù Nicola Berdini, un giovane e promettente playmaker con una buona tecnica e un’ottima presenza in campo.

La Fortitudo Agrigento è determinata a costruire una squadra solida e ambiziosa per la prossima stagione, e gli appassionati del basket non vedono l’ora di scoprire quali saranno i nuovi volti che indosseranno la maglia giallo-blu.