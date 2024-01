Per gli studenti che stanno per affrontare la scelta cruciale della scuola superiore, il Liceo Leonardo di Agrigento offre un’opportunità unica di scoprire il proprio percorso educativo. Con la scadenza delle iscrizioni fissata al 30 gennaio, il Liceo Leonardo apre le sue porte per accogliere i giovani in cerca della migliore formazione per il prossimo anno scolastico.

Sotto la guida della dirigente Patrizia Pilato, il Liceo Leonardo è stato recentemente riconosciuto tra le scuole più innovative della Sicilia. La scuola si distingue per il suo impegno nell’orientamento personale e professionale degli studenti, posizionandosi come un punto di riferimento educativo e formativo nel territorio.

L’esperienza dell’Open Day offre ai visitatori l’opportunità di esplorare i laboratori e gli ambienti accoglienti dell’istituto, mentre gli stessi studenti del Leonardo fungono da guide entusiaste, condividendo la loro prospettiva unica sulla vita scolastica. La dirigente Pilato sottolinea l’importanza di un approccio orientato al futuro, dichiarando: “Il nostro liceo ha progettato un curricolo di orientamento che fornirà ai nostri ragazzi le basi necessarie per prendere decisioni informate sul loro percorso futuro”.

Con l’apertura delle iscrizioni, il Liceo Leonardo invita le famiglie e gli studenti a visitare l’ istituto, una seconda occasione di scoprire la ricchezza dell’offerta formativa e l’atmosfera accogliente che caratterizza l’istituto. Non lasciare che questa opportunità passi inosservata: “il tuo futuro inizia qui al Liceo Leonardo.”