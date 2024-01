In un ennesimo episodio di inciviltà nel cuore di Agrigento, due individui, un agrigentino emigrato in Belgio e un suo amico in città per qualche giorno, hanno brutalmente aggredito un cittadino nigeriano, semplicemente per aver reclamato il suo diritto a parcheggiare in uno spazio riservato ai disabili. Questo atto, oltre a essere un vile gesto di violenza, evidenzia un problema più ampio di mancanza di rispetto per le norme sociali e di convivenza.

Il pestaggio, avvenuto al Viale della Vittoria, è il risultato di una mentalità che sembra pervadere coloro che, provenienti da altre località o emigrati, ritornano ad Agrigento con un atteggiamento anarchico e senza rispetto per le regole. Il caso dei due aggressori, bloccati in aeroporto mentre tentavano di fuggire in Belgio, riflette l’idea sbagliata che in Italia possano comportarsi in maniera irresponsabile, a differenza del rispetto che dovrebbero mostrare nel proprio paese di residenza.

L’Assessore alla Polizia Municipale, Carmelo Cantone, esprime con fermezza la necessità di preservare il rispetto nei confronti delle regole del parcheggio, soprattutto per quanto riguarda gli spazi dedicati ai portatori di disabilità. La sua dichiarazione sottolinea come “la lotta per un parcheggio rispettoso sia una battaglia di civiltà che Agrigento non può permettersi di perdere”.

Il messaggio dell’Assessore è chiaro: la città deve impegnarsi per mantenere i suoi spazi pubblici accessibili a tutti, compresi coloro che necessitano di stalli riservati. La sua richiesta di collaborazione, da parte della popolazione, sottolinea l’importanza di segnalare prontamente gli abusi alla Polizia Municipale, e che il rispetto per gli spazi destinati ai disabili è una responsabilità di tutti.

Tuttavia, emerge un problema nella realizzazione pratica di queste intenzioni: la mancanza di controlli regolari e la copertura insufficiente dei servizi in determinati orari. La realtà è che, nonostante gli appelli all’educazione civica, alcuni individui persistono nel comportarsi senza rispetto per gli altri e per le norme di convivenza.

In conclusione, Agrigento si trova di fronte a una sfida: tradurre le parole dell’Assessore in azioni concrete, implementando controlli più frequenti e garantendo la presenza costante dei servizi di vigilanza. Solo così la città potrà difendersi dall’anarchia nel parcheggio e promuovere una cultura di rispetto reciproco.