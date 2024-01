Un incidente stradale si è verificato, nel primo pomeriggio di domenica, in via Lago Pergusa, lungo la provinciale 71, nel tratto che collega la rotatoria di Cannatello con Zingarello ad Agrigento. Un uomo, a bordo della sua moto di grossa cilindrata è finito contro un autovettura che a quanto pare stava facendo manovra per fare un’inversione di marcia.

Dopo il violento urto il centauro è rovinato per terra con un volo di diversi metri. Con un’ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo ma, per sua fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.