Più di 800 persone ieri per il Cinema Ammare, il format ideato da Marco Gallo e Fabio Speranza che si tiene ogni lunedì nella spiaggia di Capo Rossello, a Realmonte, a pochi passi dalla Scala dei Turchi. A vedere il film Disney “Alice in wonderland” di Tim Burton, famiglie e bambini, ma anche adulti e ragazzi. “È la più grande rassegna cinematografica in Sicilia in termini di spettatori – dicono gli organizzatori – in più si tiene in un luogo unico come quello della Scala dei Turchi. Per noi è un’occasione per promuovere il territorio, le bellezze di Realmonte e far divertire la gente, oltre al modo per fare educazione ambientale, spiegando l’importanza della cura del territorio. Per tutti è un evento da non perdere, tanto che ogni lunedì si apre la caccia alle sdraio tre ore prima della proiezione del film”.

La serata ha coinvolto anche alcuni ragazzi dell’associazione “I bambini delle fate” che si occupa di autismo, sostenuta da Nodo Ammare. Le serate evento sono diventate anche un’occasione per i turisti: molti di coloro che hanno assistito al film, scelto dagli utenti attraverso il sondaggio Instagram, sono arrivati da ogni parte della Sicilia, alcuni anche pernottando a Realmonte.

“Dopo quattro anni i numeri continuano a crescere e non può essere casuale, il cinema Ammare non è solo il film in spiaggia ma tutto ciò che ci circonda, abbiamo creato un’esperienza e lavoreremo sempre di più per renderla ancora più coinvolgente e interattiva – spiegano Speranza e Gallo –. L’evento ormai attira persone anche dalle altre province e questo ci ha portato ad esportare questo format per delle serate speciali a Lampedusa, Favignana e San Vito Lo Capo”. Lunedì l’appuntamento è di nuovo ai piedi dell’imponente Scala dei Turchi, con un altro film che verrà scelto come sempre dagli spettatori attraverso le stories del ristorante “Nodo Ammare”, dove si svolge l’evento.

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