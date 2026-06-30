Montevago celebra un traguardo speciale. La comunità si è stretta attorno a Giuseppa Di Maria, che ha spento cento candeline, raggiungendo l’importante traguardo del secolo di vita.

L’occasione è stata vissuta come un momento di festa e di condivisione, con gli auguri dell’amministrazione comunale e dei cittadini, che hanno voluto rendere omaggio alla centenaria.

Gli auguri del sindaco

A nome della comunità è intervenuto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, che ha espresso vicinanza e gratitudine nei confronti della festeggiata.

«Un traguardo straordinario – ha dichiarato il primo cittadino – che celebriamo con affetto e riconoscenza, testimonianza di una vita ricca di esperienze e di legami con la comunità di Montevago».

L’abbraccio della comunità

Il centesimo compleanno di Giuseppa Di Maria rappresenta un momento di particolare valore per l’intera comunità montevaghese, che ha voluto condividere una ricorrenza simbolica nel segno della memoria, degli affetti e del senso di appartenenza al territorio.

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