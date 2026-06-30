I poliziotti della Questura di Agrigento, collaborati dal personale della Capitaneria di porto, hanno sottoposto a fermo amministrativo, in ossequio al decreto Piantedosi, la nave ong Trotamar III, giunta al porto di Lampedusa durante la notte con a bordo 17 migranti.

L’imbarcazione, battente bandiera tedesca, ieri mattina ha soccorso il gruppo di migranti e ne ha dato comunicazione all’Italia e a Malta, senza però allertare il centro di coordinamento del soccorso marittimo libico, nella cui area è avvenuto il salvataggio delle 17 persone.

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