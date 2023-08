Esodo Estivo: Lunghe Code agli Imbarchi per la Sicilia, Anas Interviene.

Il secondo fine settimana di agosto si apre con una situazione critica per le partenze legate al ponte di Ferragosto. In questa giornata di sabato, è stato dichiarato il bollino nero per le partenze, e l’attenzione è puntata soprattutto sugli imbarchi verso la Sicilia. L’Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sta attivamente monitorando la situazione e intervenendo per gestire i flussi veicolari e ridurre al minimo i disagi.

L’aumento dei flussi veicolari in questa mattinata ha reso necessario il presidio costante della rete stradale e autostradale da parte del personale di Anas. L’obiettivo è garantire una gestione efficace del traffico e intervenire prontamente in caso di criticità. Al fine di agevolare il transito dei viaggiatori, si è deciso di ridurre al minimo il numero dei cantieri attivi lungo la rete, con 811 cantieri sospesi fino al primo fine settimana di settembre.

La situazione più critica si sta verificando lungo la A2, conosciuta come “Autostrada del Mediterraneo”, in prossimità degli imbarchi di Villa San Giovanni, da dove partono i traghetti verso la Sicilia. Qui si stanno registrando rallentamenti e code significative, con tempi di attesa che si aggirano intorno alle tre ore. Questa situazione sta causando inevitabili disagi per coloro che avevano pianificato di trascorrere le vacanze in Sicilia.

L’intervento di Anas è fondamentale per affrontare questa situazione e ridurre al minimo gli inconvenienti per i viaggiatori. L’impegno della società nel monitorare la rete, garantire un pronto intervento e minimizzare i disagi è un passo importante per agevolare l’esodo estivo e rendere più fluidi gli spostamenti su strada.

In questo momento di grande affluenza e traffico intenso, si consiglia a tutti coloro che intendono spostarsi di essere pazienti, di tenersi informati sulla situazione del traffico e di adottare tutte le precauzioni necessarie per viaggiare in sicurezza. L’obiettivo è affrontare questa sfida con responsabilità e collaborazione, rendendo il viaggio il più agevole possibile per tutti i viaggiatori.