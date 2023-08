In un gesto che ha destato attenzione all’interno della comunità calcistica locale, Giuseppe Deni, il patron dell’Akragas, ha condiviso un video su Facebook nel quale esprime gratitudine per un dono ricevuto. Nel video, Deni si trova accanto al direttore sportivo Cammarata davanti a una bottiglia magnum di vino pregiato, un dono che ha ricevuto da Lirio Torregrossa e Massimo Ferraro, due personalità di spicco nell’ambito calcistico regionale.

Deni, visibilmente soddisfatto e riconoscente, ha commentato: “Oggi vorrei esprimere parole di ringraziamento perché, tramite il mio collaboratore, ho ricevuto questo dono. Questo gesto mi riempie di orgoglio, poiché proviene da due carissimi amici veri: Lirio Torregrossa e Massimo Ferraro.”

Le parole di Deni riflettono la profonda stima che nutre per Torregrossa e Ferraro, riconoscendo il loro contributo significativo alla storia del calcio nella regione. Deni ha sottolineato che il dono va oltre il suo valore materiale, rappresentando un riconoscimento del lavoro svolto dall’Akragas e dalla sua dirigenza.

“Questo attestato di stima – ha affermato Deni – è un segno che stiamo facendo bene, che abbiamo svolto un buon lavoro come dirigenti dell’Akragas. Sono davvero felice per questo dono e desidero ringraziare di cuore i miei amici Ferraro e Torregrossa per l’apprezzamento dimostrato, non solo nei confronti del sottoscritto come presidente, ma verso l’intera comunità.”

Il gesto di Torregrossa e Ferraro assume un significato più ampio, rappresentando un tributo alla passione e all’impegno che Deni e la dirigenza dell’Akragas hanno dimostrato nel guidare il club. Il video testimonia la profonda connessione tra le persone che condividono la passione per il calcio e l’importanza di riconoscere e celebrare i risultati ottenuti.

Nella conclusione del video, Deni ha ribadito il suo apprezzamento per il gesto, affermando: “Mi unisco ai ringraziamenti del presidente per questo dono, proveniente da due amici fraterni, Massimo e Emilio, figure autorevoli nel panorama calcistico.”

Il gesto di stima e gratitudine di Torregrossa e Ferraro nei confronti di Giuseppe Deni e dell’Akragas rappresenta un esempio tangibile di come il calcio possa unire persone, generare legami duraturi e celebrare il contributo di coloro che hanno contribuito alla crescita e alla storia dello sport nella regione.