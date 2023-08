Il Gruppo Liberi e Solidali al Consiglio Comunale di Agrigento: Impegno Politico Guidato dai Valori del Popolarismo e del Cattolicesimo Democratico

In seguito al passaggio di Alessia Bongiovì alla Democrazia Cristiana di Toto Cuffaro, Nello Hamel e Roberta Zicari del Gruppo Liberi e Solidali al Comune di Agrigento si sono espressi chiaramente sulla direzione che guiderà il loro impegno politico.

Forte ispirazione al popolarismo e al cattolicesimo democratico caratterizza il Gruppo Liberi e Solidali, il quale si impegna a sostenere in modo coerente il benessere dei cittadini, in particolare coloro che versano in situazioni di fragilità. L’attenzione si rivolge anche alla lotta contro le discriminazioni, alla tutela dell’ambiente e alla promozione della trasparenza amministrativa.

Hamel e Zicari pongono l’accento sull’importanza dell’allineamento tra azioni e principi. Nel Consiglio Comunale, le alleanze e i comportamenti del Gruppo Liberi e Solidali saranno costanti e corrispondenti ai valori che ne ispirano l’azione.

In un contesto politico complesso, l’obiettivo è creare un’Alleanza che unisca soggetti politici condividendo l’impegno verso il bene comune. L’imperativo è una politica costruita su trasparenza, coerenza e responsabilità.

Nel contesto in cui la politica spesso mostra frammentazione, Hamel, Bongiovì e Zicari intendono restare fedeli ai valori che rappresentano. La loro dedizione è guidata dalla prospettiva di un’operatività basata su principi solidi, che riflettono il popolarismo e il cattolicesimo democratico.