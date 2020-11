Esercenti in piazza contro i provvedimenti del Governo

Non si placano sul nostro territorio le proteste degli esercenti colpiti dalle restrizioni contenute nell’ultimo dpcm del premier Conte. Da un lato cresce la paura per ulteriori strette, dall’altro, anche nella situazione attuale si teme per il futuro di molte attività. Sit-in di protesta di commercianti, titolari e gestori di attività lavorative, questa mattina giovedì 5 novembre davanti la Prefettura di Agrigento contro le decisioni inserite nel Dpcm del Governo nazionale. L’iniziativa è stata organizzata dal movimento “Italia Si Desti”. Intervista in video a Sabrina Turano, organizzatrice, guarda il video