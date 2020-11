Emergenza Covid-19, sabato e domenica test rapidi per le scuole superiori   

SCIACCA. Prende avvio questo fine settimana a Sciacca la campagna di monitoraggio sanitario regionale della popolazione, promossa nell’ambito delle azioni di contrasto della diffusione del coronavirus Covid-19. Sarà curata dall’Asp, con il coinvolgimento del Comune nell’organizzazione, e sarà su base volontaria. Si inizia con le scuole superiori, sabato 7 e domenica 8 novembre.

L’iniziativa è dell’Assessorato regionale alla Salute. Come illustra una nota ai sindaci dell’Anci, in questa prima fase “saranno interessati i comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore ai trenta mila abitanti sede di scuole superiori (licei, istituti tecnici, scuole paritarie e parificate); il monitoraggio riguarderà la popolazione scolastica volontaria, comprensiva del personale discente, docente e non docente e dei relativi familiari afferente alle scuole superiori e/o di secondo grado”.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Istruzione Gisella Mondino hanno già informato i dirigenti scolastici ai quali è stata chiesta collaborazione. I dirigenti sono stati invitati a verificare la disponibilità del proprio personale, degli alunni e delle famiglie a sottoporsi al test volontario e a comunicare i relativi elenchi al Comune entro le ore 9 di domani, per consentire un efficace e sicuro svolgimento dello screening con tamponi rapidi in aree idonee che saranno individuate sulla base delle richieste.