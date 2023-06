Mancano le garanzie di sicurezza: annullato il corteo storico in onore del Santo patrono

E’ stata rinviata la seconda edizione del “Corteo storico” a Campobello di Licata, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono: San Giovanni Battista. La sfilata era in programma, sabato pomeriggio con partenza da via Gargarin fino a piazza XX Settembre.

La rinuncia all’evento è stata fatta direttamente dagli organizzatori. Non c’è stato alcun provvedimento della Questura di Agrigento che esigeva però il rispetto delle regole e di precise prescrizioni per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli organizzatori non sono riusciti ad assicurare in tempo gli adempimenti ed è per questo motivo l’evento è stato rinviato.

Lo stesso era già accaduto a Palma di Montechiaro dove non sussistendo adeguate garanzie a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e in parte anche a Casteltermini. A Palma era stato il questore Emanuele Ricifari a vietare la sfilata dei cavalli che doveva accompagnare la processione della Madonna del Castello.