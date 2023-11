“Io non sono come i miei colleghi che dicono che non bisogna parlare mai di errori arbitrali.Oggi in campo è accaduta una cosa gravissima. Da parte nostra abbiamo commesso un’ingenuita’, ma loro si sono comportati in maniera anti sportiva”. Non ci sta Marco Coppa. Questa sconfitta non gli va proprio giù. Quel goal è frutto di un doppio errore. Da una parte l’arbitro che non interrompe il gioco con un uomo a terra e dall’ altra, un capitano, Cipolla, uomo d’ esperienza che non butta fuori la palla, ma anzi se la fa rubare da sotto il naso. L’episodio è avvenuto all’89 quando dopo un fallo di Biondo su Di Mauro, il direttore di gara nonostante il giocatore biancazzurro fosse a terra, non ha interrotto il gioco. Il capitano dell’ Akragas Alfonso Cipolla ha tenuto palla aspettando il fischio dell’ arbitro, ma dell’incertezza di Cipolla, ne ha approfittato Giovanni Biondo che ha rubato palla e passato a Longo che poi ha realizzato il goal della vittoria. Alle parole di Coppa si è unito anche il ds Cammarata: “Se stasera riguarderà le azioni della partita sperò si vergogni” – ha detto riferendosi al giocatore della Nuova Igea Virtus, Giovanni Biondo. Un match che ha lasciato l’amaro in bocca dunque. Adesso però l’ Akragas è tenuta a rimanere concentrata. Mercoledì arriva il Trapani.