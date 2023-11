Ancora una sconfitta fuori dalle mura di casa per l’ Akragas di mister Coppa. Allo scadere del tempo regolamentare allo stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto è Longo che segna il goal della vittoria per la Nuova Igea Virtus. Finisce 1- 0 l’ incontro valido per la 13^ giornata del campionato di Serie D girone I.

IL TABELLINO

IGEA (3-4-2-1): Staropoli; Franchina, Triolo, Verdura; De Gaetano (62′ Leone), Biondo, Trovato (76′ Abbate), Nunez; Isgrò, Longo; Schinnea (68′ Distefano). A disp.: Di Fina, Filosa, Moi, Nisticò, Aveni, Cannistrà. All. Di Gaetano.

AKRAGAS (4-3-1-2): Sorrentino; Baio, Cipolla, Rechichi, Pantano; Mannina, Sanseverino, Scozzari (66′ Distefano); Grillo (77′ Litteri); Di Mauro, Trombino (69′ Marrale). A disp.: Busà, Perez, Bruno, Scandurra, Sinatra, Rea. All. Coppa.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia (Bonaccorso-Testaì).

MARCATORI: 90′ Longo.

NOTE: Ammoniti Rechichi, Biondo, Sanseverino, Longo