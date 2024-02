Trovato in possesso di 160 grammi di hashish. I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un uomo per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato si trovava alla guida di un’auto quando è scattato il controllo. Gli agenti, nel corso della perquisizione veicolare, hanno rinvenuto, appunto, 160 grammi di hashish. Per questo motivo è scattato l’arresto. L’uomo, in attesa della convalida del provvedimento, è stato posto ai domiciliari.