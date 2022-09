Era scomparso da 24 ore, insegnante trovato morto

È stato trovato morto a Bisacquino, in provincia di Palermo, l’insegnante di Ribera di 53 anni, di cui non si avevano notizie da ieri mattina. L’uomo, secondo quanto denunciato dalla moglie ai carabinieri della Tenenza di Ribera, sarebbe uscito con la sua auto, una Fiat Punto, per raggiungere il posto di lavoro, una scuola di Bisacquino, ma dopo avere salutato i colleghi, s’è allontanato, facendo perdere le sue tracce. Il docente, originario di Calamonaci, è stato trovato morto oggi dai carabinieri di Corleone, che si stanno occupando delle indagini. Non si conosco le cause del decesso.