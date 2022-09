Cede la strada, autobotte sprofonda nell’asfalto

Disavventura per un’autobotte, che è rimasta intrappolata in una voragine, che si è aperta nella strada. E’ accaduto in via Paganini, nel quartiere di Villaggio Mose’. Stando a quanto si è appreso, alcune ruote del mezzo sono rimaste incastrate nella buca. L’autista del camion cisterna, a parte qualche momento di panico, non ha riportato conseguenze fisiche. Probabilmente, la voragine si è aperta a causa di una infiltrazione d’acqua. E la concausa sarebbe da ricondurre anche al precario stato della manto stradale. Qualcuno ha chiamato i vigili urbani, giunti sul posto insieme al personale di Aica, gestore del servizio idrico, per un sopralluogo e verificare le cause del cedimento. Intervenuti anche i vigili del fuoco.