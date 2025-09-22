Un incendio ha carbonizzato poco più di un ettaro di terreno in contrada “Bertolino di mare” a Menfi. Ridotti in cenere una trentina di alberi di ulivo in piena produzione e con il prodotto quasi pronto per la raccolta e parte di un fondo agricolo, di proprietà di privati cittadini del posto.

I carabinieri hanno avviato le indagini. Quasi certa l’origine dolosa dell’evento. Il rogo sarebbe stato appiccato alla sterpaglia in un terreno incolto e velocemente s’è propagato. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belìce e il personale del corpo Forestale sempre di Santa Margherita.

