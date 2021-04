Era irreperibile dal 2016, individuato e arrestato 43enne

Era ricercato da quasi cinque anni, sottraendosi alla cattura, per scontare una condanna. Il personale della squadra Mobile di Agrigento, e agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Licata, al termine di alcune indagini, lo hanno individuato, rintracciato e arrestato.

In manette è finito Nicola Marino, 43 anni, di Licata, condannato per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale aggravata dalla recidiva reiterata infraquinquennale. La polizia gli ha eseguito il ripristino dell’ordine di carcerazione.

L’uomo era irreperibile dal 2016, quando di lui si erano perse le proprie tracce. L’altro pomeriggio è stato riconosciuto mentre lo stesso stava percorrendo una strada del centro licatese, nei pressi di un centro commerciale. Tempestivamente è stato bloccato.

Marino deve scontare una pena di sette mesi di reclusione per il reato per cui è stato condannato, nonché un anno di casa lavoro, così come disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento per analogo reato.