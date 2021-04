Ritorna l’Open weekend e rilancia con un giorno in più

Ritorna in Sicilia l’Open weekend e rilancia con un giorno in più. L’iniziativa voluta dal governo di Nello Musumeci ha l’obiettivo di accelerare la campagna vaccinale nell’Isola: alle giornate di venerdì, sabato e domenica, infatti, si aggiungerà anche quella di domani (giovedì). Nei centri di riferimento della Regione sarà possibile vaccinarsi – con il siero AstraZeneca – per gli ultrasessantenni (persone tra 60-79 anni, che non presentano fragilità) anche senza prenotazione. In occasione dello scorso fine settimana, sono state oltre 26 mila le somministrazioni del vaccino nelle 66 strutture operative nelle nove province. 3.700 nell’agrigentino. La Sicilia crolla al terzultimo posto in Italia per percentuale di vaccini somministrati: 1.156.429 su 1.366.835 dosi consegnate, pari all’84,6%. Ieri Mario La Rocca, dirigente del dipartimento regionale delle attività sanitarie e dell’osservatorio epidemiologico, ha dichiarato: “Forse i siciliani non hanno compreso che se non ci vacciniamo tutti subito prima o poi prenderemo il Covid, visti anche i numeri di questi giorni”. Oggi, intanto, in arrivo nell’isola altre 25.100 dosi di vaccino Astrazeneca, di queste 2.100 sono destinate alle farmacie ospedaliere dell’agrigentino.

In arrivo anche nuove dosi Pfizer che verranno consegnate alle Regioni: oltre 1,5 milioni sieri che saranno in Italia e poi distribuite alle strutture locali. In giornata comincerà anche la distribuzione delle 184mila dosi di vaccino Johnson & Johnson immagazzinate nel centro nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. L’indicazione è stata disposta dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, dopo la comunicazione dell’Agenzia Italiana per il Farmaco, che ha dato via libera all’uso del vaccino dopo la sospensione precauzionale. Come per Astrazeneca verrà utilizzato solo per gli over 60.