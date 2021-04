La protesta degli infermieri. Il Nursind: “ Bene aumento di personale ma non basta”

Protestano gli infermieri siciliani. Secondo il sindacato Nursind le nuove dotazioni organiche in corso di approvazione da parte delle aziende non stanno garantendo aumenti reali di personale. Ad Agrigento la segreteria locale guidata da Salvatore Terrana lancia un appello alla Regione per sostenere il percorso di crescita della sanità provinciale: “Il personale infermieristico è stato incrementato – dice Terrana – ma non basta, da parte dei vertici aziendali è stato dimostrato grande impegno per potenziare l’assistenza con circa 200 assunzioni di nuovi infermieri ma adesso tocca alla Regione fare la propria parte. Senza nuove risorse sarà difficile migliorare l’organico e le condizioni lavorative e assistenziali, è opportuno che anche la politica del nostro territorio alzi la voce”. Il problema è molto accentuato a livello regionale. Ci sono sale operatorie attivate con un solo infermiere, in Sicilia il rapporto infermiere-paziente a volte arriva a uno su venti quando il rapporto ottimale dovrebbe essere di uno su sei, e si verifica lo sforamento sistematico di reperibilità e straordinari per carenza di personale. Per questo motivo il sindacato ha chiesto un incontro urgente a governo e commissione Salute all’Ars evidenziando tutte le criticità del settore. Secondo alcune stime del Nursind, con gli attuali parametri in Sicilia mancherebbero circa 2 mila infermieri in servizio e 2 mila tra Oss e personale di supporto. Proprio sugli Oss il Nursind segnala “la determinazione ridicola del personale di supporto e personale sanitario. Percentuali così esigue aggravano il demansionamento infermieristico causando contenziosi che vedono soccombere le aziende”.