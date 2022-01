Era in un terreno recintato, rubato un cavallo di razza

Era all’interno di un terreno recintato di contrada “Damsa”, agro di Naro, dove ogni tanto veniva portato per il pascolo allo stato brado. E’ stato però rubato. A sparire un cavallo maschio, di razza Frisone, di colore nero. Un esemplare di valore, che aveva tanto di microchip.

E’ stato il proprietario dell’animale, un quarantacinquenne canicattinese, a rivolgersi ai poliziotti del Commissariato di Canicattì, formalizzando una denuncia di furto a carico di ignoti.

L’uomo ha raccontato agli agenti che il cavallo veniva tenuto in contrada “Gaetano”, in un’area anch’essa regolarmente recintata, ma di tanto in tanto però portato in contrada “Damsa”, in un terreno di proprietà della suocera. Quando il quarantacinquenne, dopo le feste, è tornato a riprendere l’animale, il cavallo non c’era più.