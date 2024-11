Una venticinquenne agrigentina, residente in un comune della provincia, ha trovato il coraggio per dire “basta” e rivolgendosi alla polizia, ha formalizzato la denuncia per le vessazioni subite dal compagno trentenne. E gli agenti, dopo avere raccolto il raccolto della donna e notiziato la Procura della Repubblica, hanno avviato l’attività investigativa.

Aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di maltrattamenti. La 25enne, dopo avere fermato in strada una Volante, ha trovato forza e coraggio per raccontare quanto, suo malgrado, ha vissuto. La giovane avrebbe cercato ogni volta di assecondare il compagno, ma lui per tutta risposta ha continuato a trattarla male, ripetutamente.

