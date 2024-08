Scegliere gli scarichi aftermarket per Honda SH 125 rappresenta un passo significativo per coloro che desiderano migliorare le prestazioni, l’estetica e il sound del proprio scooter. Gli scarichi aftermarket, infatti, offrono numerosi vantaggi che non solo trasformano l’aspetto del veicolo, ma ne ottimizzano anche la funzionalità.

In questa guida, verranno esplorati i benefici di questa modifica, aiutando gli appassionati a prendere decisioni informate per il loro Honda SH 125.

Perché scegliere uno scarico aftermarket per la tua Honda SH 125?

Optare per uno scarico aftermarket per la SH 125 può portare a significativi miglioramenti nelle prestazioni del veicolo.

Questi scarichi sono progettati per ridurre la resistenza dei gas di scarico, consentendo al motore di funzionare in modo più efficiente. Questo si traduce in un aumento della potenza, che rende la guida più dinamica e reattiva.

Oltre alle prestazioni, gli scarichi aftermarket offrono un sound più accattivante rispetto a quelli originali. Un suono più profondo e sportivo può trasformare l’esperienza di guida, rendendola più coinvolgente e piacevole.

Questo non solo migliora la percezione del veicolo da parte del conducente, ma anche l’attenzione degli osservatori.

L’estetica personalizzata è un altro vantaggio cruciale. Gli scarichi aftermarket sono disponibili in vari design e finiture, permettendo ai proprietari di personalizzare l’aspetto del loro Honda SH 125 in base ai propri gusti.

Che si preferisca un look sportivo o elegante, esiste una vasta gamma di opzioni per soddisfare ogni esigenza estetica.

Tipi di scarichi aftermarket per Honda SH 125

La scelta degli scarichi aftermarket per Honda SH 125 è ampia: di conseguenza comprendere le differenze tra i vari tipi di scarichi disponibili è fondamentale per fare una scelta informata che rispecchi le proprie esigenze e preferenze.

Scarichi slip-on

Gli scarichi slip-on sono una soluzione semplice e conveniente per migliorare il sound e l’estetica del proprio scooter. Questo tipo di scarico si sostituisce facilmente al terminale di scarico originale, mantenendo il resto dell’impianto intatto.

Gli scarichi slip-on offrono un suono più sportivo e una leggera miglioria nelle prestazioni, il tutto a un prezzo relativamente contenuto. Essendo disponibili in versioni omologate e non, è importante verificare la legalità dell’installazione per l’uso su strada.

Scarichi completi

Gli scarichi completi rappresentano una modifica più radicale, sostituendo l’intero sistema di scarico dall’uscita del motore al terminale. Questi scarichi offrono il massimo miglioramento in termini di prestazioni, riducendo significativamente il peso complessivo e aumentando la potenza e la coppia del motore.

Il costo è generalmente più elevato rispetto agli slip-on, ma i benefici in termini di performance sono decisamente superiori. Come per gli slip-on, è essenziale assicurarsi che il sistema sia omologato per l’uso su strada se si intende utilizzare il veicolo quotidianamente.

Scarichi omologati e non omologati

La differenza principale tra gli scarichi omologati e non omologati risiede nella conformità alle normative di emissioni sonore e inquinanti. Gli scarichi omologati rispettano le leggi vigenti e sono legali per l’uso su strada, garantendo che il veicolo passi il controllo tecnico e le verifiche di emissioni.

Gli scarichi non omologati, invece, sono destinati prevalentemente all’uso in pista o in contesti privati, dove le restrizioni legali non si applicano. Installare uno scarico non omologato su strada può comportare sanzioni e problemi legali.

Materiali: acciaio inox, titanio, carbonio



Gli scarichi aftermarket possono essere realizzati in vari materiali, ognuno con le proprie caratteristiche e vantaggi.

L’acciaio inox è resistente e duraturo, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo. Il titanio è leggero e robusto, ideale per chi cerca una riduzione di peso significativa senza compromettere la durata. Il carbonio, infine, è molto leggero e conferisce un aspetto high-tech e sportivo, ma può essere meno resistente agli impatti rispetto ai metalli.

Fattori da considerare nella scelta dello scarico aftermarket

Quando si sceglie uno scarico aftermarket per Honda SH 125, è fondamentale prendere in considerazione diversi fattori per assicurarsi di fare la scelta migliore. Il budget è uno dei primi aspetti da valutare, poiché il prezzo degli scarichi può variare notevolmente in base al tipo e al materiale. Gli scarichi slip-on sono generalmente più economici rispetto ai sistemi completi, ma i benefici in termini di prestazioni possono essere minori.

Lo stile di guida influisce direttamente sulla scelta dello scarico. Chi utilizza lo scooter per spostamenti quotidiani, magari anche quando si trova in vacanza in bellissime isole, ovviamente preferirà uno scarico omologato, che rispetti le normative e non crei problemi durante i controlli tecnici.

Le preferenze sonore giocano un ruolo significativo. Gli scarichi aftermarket possono trasformare il suono del motore, rendendolo più sportivo e accattivante. Quindi sarà importante scegliere un sound che sia piacevole ma non eccessivamente rumoroso, per evitare fastidi durante la guida.

Infine, è cruciale rispettare le normative locali. Montare uno scarico non omologato può comportare sanzioni, il ritiro del libretto di circolazione e difficoltà durante la revisione. L’omologazione garantisce che lo scarico sia conforme agli standard di emissioni e rumorosità, rendendolo legale per l’uso su strada.

i migliori marchi di scarichi aftermarket per Honda SH 125

Esistono diversi marchi di qualità nel mercato degli scarichi aftermarket per Honda SH 125, ognuno con le proprie caratteristiche distintive.

Akrapovič è rinomata per i suoi scarichi di alta qualità realizzati in titanio e carbonio. Offrono un eccellente miglioramento delle prestazioni e un sound sportivo. Tra i modelli più popolari per SH 125, il sistema slip-on Akrapovič si distingue per la sua leggerezza e durabilità.

è rinomata per i suoi scarichi di alta qualità realizzati in titanio e carbonio. Offrono un e un sound sportivo. Tra i modelli più popolari per SH 125, il sistema slip-on Akrapovič si distingue per la sua leggerezza e durabilità. LeoVince propone una vasta gamma di scarichi, da quelli omologati a quelli da competizione. I modelli più apprezzati sono realizzati in acciaio inox e carbonio, garantendo un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni.

propone una vasta gamma di scarichi, da quelli omologati a quelli da competizione. I modelli più apprezzati sono realizzati in acciaio inox e carbonio, garantendo un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni. Arrow è noto per i suoi scarichi performanti, realizzati con materiali di alta qualità come l’acciaio inox e il titanio. Il sistema completo Arrow è particolarmente apprezzato per l’aumento di potenza e il suono aggressivo.

è noto per i suoi scarichi performanti, realizzati con materiali di alta qualità come l’acciaio inox e il titanio. Il sistema completo Arrow è particolarmente apprezzato per l’aumento di potenza e il suono aggressivo. Mivv offre scarichi che combinano un design elegante con prestazioni migliorate . I loro prodotti, come il modello Speed Edge, sono riconosciuti per il sound distintivo e la riduzione del peso.

offre scarichi che combinano un . I loro prodotti, come il modello Speed Edge, sono riconosciuti per il sound distintivo e la riduzione del peso. Giannelli è conosciuto per i suoi scarichi omologati che offrono un buon compromesso tra prestazioni e rispetto delle normative. I modelli in acciaio inox sono molto diffusi tra i possessori di Honda SH 125.

Installazione e manutenzione dello scarico aftermarket

L’installazione di uno scarico aftermarket richiede attenzione e competenza. Se non si ha esperienza, è consigliabile rivolgersi a un meccanico specializzato per evitare errori che potrebbero compromettere le prestazioni del veicolo o causare danni.

Un’installazione corretta garantisce che lo scarico funzioni al meglio delle sue capacità e che tutte le parti siano fissate in modo sicuro.

La manutenzione è essenziale per prolungare la vita dello scarico. Far pulire regolarmente il terminale e le parti esposte aiuta a prevenire la corrosione e mantiene l’aspetto estetico. Utilizzare prodotti specifici per i materiali dello scarico, come detergenti per acciaio inox o carbonio, è fondamentale per evitare danni.

Normative e omologazione degli scarichi aftermarket

Le normative italiane ed europee sull’omologazione degli scarichi per moto e scooter sono stringenti. Gli scarichi devono rispettare i limiti di emissioni sonore e inquinanti stabiliti dalle leggi vigenti. Montare uno scarico non omologato può portare a multe, sequestri e problemi durante la revisione del veicolo.

È possibile verificare l’omologazione di un prodotto controllando la presenza del codice di omologazione sullo scarico e nella documentazione fornita dal produttore. Questo codice certifica che lo scarico è conforme alle normative e può essere utilizzato legalmente su strada.

In definitiva scegliere uno scarico aftermarket per Honda SH 125 richiede attenzione e consapevolezza delle leggi. Assicurarsi che il prodotto sia omologato e seguire le indicazioni per l’installazione e la manutenzione garantisce un miglioramento delle prestazioni e un’esperienza di guida ottimale senza rischi legali.