Epifania:calza per 6 italiani su 10,giro d’affari 2 mld Confesercenti, spesa 68 euro. Coldiretti, 5,1 mld durante feste (ANSA) – ROMA, 5 GEN – La tradizione della Befana non perde il suo fascino: sono molti gli italiani che anche quest’anno riempiranno la calza con dolci e regali. Secondo un’indagine condotta da Swg per Confesercenti su 1.200 consumatori, sei italiani su dieci onoreranno la tradizione, con una spesa media di 68 euro a persona, per un giro d’affari complessivo che sfiora i 2 miliardi di euro. La tradizione della ‘vecchietta’ mostra numeri in crescita rispetto allo scorso anno, quando a mettere un dono sotto la cappa per i bambini e’ stato il 57% degli italiani. Si evidenziano comunque forti differenze territoriali: la tradizione della Befana e’ infatti decisamente piu’ sentita nelle aree del Centro Italia (dove faranno un regalo due su tre, il 66%) e del Sud (65%), rispetto alle regioni del Nord, dove la quota si ferma al 52%. Anche la spesa media che gli italiani dedicano alla calza, in linea con quella dello scorso anno (3 euro in meno), mostra differenze territoriali: il budget dell’Epifania delle famiglie del Centro Italia (spesa stimata di 75 euro) e’ il piu’ ricco, 2 euro in piu’ di quello delle famiglie del Sud e 15 in piu’ di quelle del Nord (60 euro). Per riempire la calza, evidenzia Confesercenti, si cercano soprattutto dolci (o carbone), indicati dal 34% degli intervistati. E se la scelta dei dolci cresce di un punto percentuale rispetto allo scorso anno, si riduce l’opzione giocattoli, regalati quest’anno dal 14% delle Befane contro il 15% del 2019. Si conferma invece al 12% la quota di chi fara’ altri tipi di regali, soprattutto quelli piu’ utili: la coincidenza dell’Epifania con il primo weekend di saldi invernali, fa prevalere i prodotti e accessori moda, indicati dal 35% degli intervistati; seguono tecnologia (20%) e accessori per la casa (15%); l’11% optera’ invece per un libro. Secondo un altro sondaggio, realizzato da Coldiretti-Ixe’, la calza della Befana verra’ appesa in quasi la meta’ delle case degli italiani (47%), mentre ad una minoranza del 13% la Befana portera’ altri regali ed il resto non festeggera’ anche perche’ non ha bambini. Quest’ultima occasione di festa, secondo Coldiretti, fa salire a oltre 5,1 miliardi il valore dei regali acquistati durante le festivita’ di fine ed inizio anno. (ANSA).