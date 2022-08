A Ribera dal 28 al 31 Agosto “La terra di Sicilia, percorsi di degustazione alimentare”

L’iniziativa, ideata e progettata dall’associazione Welcome Tourist Agrigento, sostenuta dall’assessorato regionale all’agricoltura guidato dall’Assessore Scilla e dall’Amministrazione Ruvolo, si terrà in piazza Duomo ed ha come obiettivo primario quello di individuare nuove strade per l’internazionalizzazione e l’esportazione dei prodotti del made in Sicily e del brand turistico SICILIA. La manifestazione si articolerà in tre diverse serate, con inizio alle 18,30. Per ciascuno degli appuntamenti verranno messi in mostra prodotti ed eccellenze del territorio, come la pasta reale e la pizza con i grani antichi di Sicilia. Non mancheranno esperienze gastronomiche legate al food, come formaggi ed altre prelibatezze di origine autoctona. Al fine di abbracciare una fascia più ampia del mercato saranno coinvolti i più grandi nomi della distribuzione del mercato oltre ai numerosi P.R. e importatori locali che puntano anche e soprattutto a prodotti di “nicchia”.