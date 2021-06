Entra in casa di anziana e ruba soldi e oro

Si è spacciata per una parente dei vicini di casa ed ha chiesto, con una scusa, di entrare all’interno dell’abitazione di una ottantenne. Una volta dentro, senza farsi notare ha trovato e portato via oggetti in oro, e alcune banconote. E’ successo in un’abitazione di via Roma a Porto Empedocle.

La donna è entrata in azione, dopo che l’anziana si è diretta verso il balcone dove, a dire della malvivente, era caduta una chiave dal piano di sopra. In quel frangente è entrata in camera da letto, e dopo avere messo tutto a soqquadro, si è impossessata di oro e soldi.

La vittima, dopo l’amara scoperta, ancora sotto choc ha chiesto aiuto ai vicini, e poi alle forze dell’ordine.