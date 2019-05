Fortitudo Agrigento avanti così. Moncada e Mayer svelano i piani futuri del sodalizio biancazzurro

Fortitudo Agrigento avanti così. Il presidente Moncada e il direttore sportivo Mayer svelano i piani futuri del sodalizio biancazzurro.

Giornata importante in casa Fortitudo. Il patron Salvatore Moncada e il direttore sportivo Cristian Mayer, nel corso della conferenza stampa di stamani, hanno svelato i progetti per la prossima stagione.

Nel ripercorrere l’andamento della stagione appena passata, il presidente biancazzurro ha sottolineato come il bicchiere sia mezzo pieno:

“Siamo stati in linea con le aspettative anche se quest’anno non abbiamo centrato i playoff. L’obiettivo primario della società è focalizzato sull’efficienza economica e dunque, in questo senso, chiedere di più appare difficile”.

Punto fermo per la prossima stagione è la conferma di coach Franco Ciani legato ad un altro anno di contratto.

Il presidente ha voluto ringraziare quanti sostengono la squadra sia in veste di supporters che in veste di sponsor, contribuendo a fortificare l’enorme passione per questo sport: “Il divertimento domenicale c’è sempre e questo è uno degli stimoli che mi spingono a continuare questa avventura anche se il palasport non segna quasi mai il soldout.”

Il direttore sportivo Mayer si è soffermato sul fatto che riconfermare i risultati della precedente stagione era obiettivamente difficile considerato che il girone ovest di A2 è cresciuto molto a livello agonistico: “Tre semifinaliste su quattro dei playoff attualmente in corso appartengono al nostro girone. In considerazione di ciò, noi abbiamo disputato un ottimo campionato occupando anche il quarto posto.

Peccato per il finale di stagione deludente, ma alcuni giocatori sono arrivati allo stremo delle loro forze fisiche e mentali.”

Mayer sta già lavorando alla costruzione del prossimo roster, anche in questo caso partendo da un punto fermo rappresentato dalla conferma di Lorenzo Ambrosin.

Difficilmente resterà per il terzo anno consecutivo Jalen Cannon, mentre si lavora alla possibilità di un rinnovo per l’altro americano, Amir Bell, per consentirgli un ulteriore step di miglioramento prestazionale, anche se c’è la consapevolezza che servirebbe, in questa direzione, uno sforzo economico maggiore, magari coinvolgendo gli sponsor.