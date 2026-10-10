«Trasformare gli edifici pubblici inutilizzati in nuove opportunità di sviluppo, lavoro e crescita turistica per il nostro paese. È questo l’obiettivo della proposta presentata dal consiglieri comunale, attraverso una mozione finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale attualmente inutilizzato, dismesso o in stato di abbandono». Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di Cattolica Eraclea, Nicola Piazza, Giuseppe D’Angelo, Anabelle Giuffrida e Paolo Enzo Cammalleri. L’iniziativa nasce dalla convinzione che gli immobili abbandonati non debbano rappresentare un peso per la comunità, ma possano diventare una risorsa per il rilancio economico e sociale del territorio.

La proposta prevede l’avvio di un censimento degli edifici pubblici inutilizzati e uno studio di fattibilità per istituire il progetto “Edifici pubblici a 1 euro”, attraverso forme di concessione a canone simbolico o, laddove consentito dalla normativa vigente, di cessione a prezzo simbolico di un euro. Un’iniziativa che si affianca al progetto comunale “Case ad 1 Euro”, già pubblicato dal Comune di Cattolica Eraclea, con l’obiettivo di estendere la strategia di recupero anche al patrimonio immobiliare pubblico, individuando nuove possibilità di riutilizzo e investimento.

Turismo, occupazione e rilancio del centro abitato sono i principali obiettivi della proposta. Gli immobili recuperati potrebbero essere destinati a strutture ricettive, B&B, attività di ristorazione ed enogastronomia, botteghe artigianali, spazi culturali e museali, iniziative imprenditoriali giovanili e progetti di interesse sociale. La proposta prevede inoltre precisi impegni per i soggetti beneficiari: presentazione di progetti concreti di recupero, investimenti a proprio carico, rispetto di tempi prestabiliti per l’avvio e il completamento dei lavori e garanzie contrattuali a tutela del Comune in caso di inadempimento.

L’assegnazione degli immobili dovrà avvenire mediante procedure pubbliche, trasparenti e basate su criteri oggettivi, premiando i progetti capaci di garantire maggiori investimenti, nuove opportunità occupazionali e benefici concreti per la collettività. Naturalmente, ogni intervento dovrà essere preceduto dalle necessarie verifiche tecniche, amministrative, urbanistiche, patrimoniali e finanziarie, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell’interesse pubblico.

«Il nostro territorio ha bisogno di idee concrete per trasformare le criticità in opportunità. Non possiamo permettere che edifici pubblici inutilizzati continuino a deteriorarsi quando potrebbero diventare luoghi di lavoro, accoglienza, cultura e impresa. Dobbiamo creare le condizioni affinché giovani, imprenditori e investitori possano scegliere Cattolica Eraclea per realizzare nuovi progetti, contribuendo alla crescita della nostra comunità», dichiara il consigliere comunale Nicola Piazza. La proposta prevede, infine, un sistema di monitoraggio periodico dei risultati, con una relazione al Consiglio comunale sul numero di immobili censiti, sui progetti avviati, sugli investimenti realizzati e sulle ricadute economiche, turistiche e occupazionali.

«L’obiettivo è chiaro: recuperare il patrimonio esistente, attrarre investimenti, creare lavoro e restituire valore al territorio. Cattolica Eraclea può ripartire anche dalla valorizzazione di ciò che già possiede. Serve una visione amministrativa capace di guardare al futuro e di mettere il patrimonio pubblico al servizio dello sviluppo della comunità», conclude la nota.

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