Ennesimo impegno all’insegna dell’integrazione per gli atleti di Ravanusa

Tutto pronto per gli atleti della Pro Sport Ravanusa che domenica prossima, 20 marzo, saranno di scena a Barcellona per la partecipazione ai Campionati Regionali di Atletica Leggera FISDIR, nella manifestazione che quest’anno ha numeri da record con 157 partecipanti, si svolgerà presso lo stadio comunale del centro messinese.

Per la Pro Sport Ravanusa, saranno presenti 7 atleti che si cimenteranno su varie distanze, dai 50 metri al vortex, passando per i salti e i lanci, per concludere con la staffetta. Per il sodalizio ravanusano da attenzionare gli atleti Salvatore Portelli e Fabrizio Orlando che nelle ultime edizioni sono stati protagonisti rispettivamente nel lancio del peso e nel lancio del vortex.

Intanto, continua la preparazione per le altre discipline per quanto riguardano i CASP Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico, decine i ragazzi che partecipano alle attività, Ravanusa ancora una volta punto di riferimento per lo sport paralimpico.