Tutto pronto in casa Akragas per la sfida con il Misilmeri

È tutto pronto in casa Akragas per la sfida di domani, domenica 20 marzo, contro il Misilmeri. Calcio d’inizio ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento. La partita è valida per la decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza girone A e assegna punti fondamentali per il secondo posto. Dirige il big match Tommaso Alberto Vazzano di Catania con i guardalinee Filippo Luca Scannella di Caltanissetta e Nicola Conticello di Catania. Ecco le parole di mister Nicolò Terranova alla vigilia della gara…